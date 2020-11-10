Турагент вспомнила смешные запросы туристов

Российский турагент рассказала о самых странных и смешных запросах туристов и ситуациях с их участием. Историями она поделилась в своем блоге «Хроники турагента» на платформе «Яндекс Дзен»

Как отметила автор блога, самым «опасным» запросом в ее практике была просьба россиян отправить их на экзотический остров Сокотра в Индийском океане, где «массового туризма тогда в глаза не видели, что не скажешь о сомалийских пиратах, совершавших нападения на проходящие суда».

«Конечно, никто тогда не работал с этим направлением, и все туроператоры в один голос восклицали: "Они что с ума сошли?"» — рассказала агент, добавив, что ей пришлось объяснять туристам всю сложность ситуации и предлагать альтернативное направление.

Самые смешные запросы туристов, по словам блогерши, оказались связаны с полетами в Турцию:

«Отправьте меня в тот отель, где я был год назад, он назывался как-то вроде Ол Инклюзив, и еще там был кальянщик в баре, Мустафа зовут».

Самой забавной причиной отказа от поездки у турагента был случай, когда за два дня до вылета паспорт россиянина сгрызла собака — мужчина даже прислал фотографию в качестве доказательства, а самой радостной — когда пара туристов узнала, что ждет первенца, и решила не рисковать.

«Через полтора года эти туристы полетели с моей помощью в путешествие, но уже новым составом», — добавила автор блога.

Самым дешевым туром, проданным агентом за все время работы, оказалась «горящая» путевка в Грецию за шесть тысяч рублей на неделю на двоих, а самым дорогим — в Сочи за 1,3 миллиона рублей с перелетом в бизнес-классе и проживанием в элитном отеле.