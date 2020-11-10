Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей

Пользователи Сети обсудили поступок одной из пассажирок самолета, которая летела со своей собакой. Во время полета она достала термос с водой и напоила своего пса. А затем попила из него сама.

Видео опубликовал один из очевидцев в своем аккаунте Instagram, отметив профиль @passengershaming, который изначально посвящен странным поступкам пассажиров самолета.

"Какая мерзость", «"Это овратительно!", "Противно",

— написали комментарии пользователи.