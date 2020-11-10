Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей

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Негигиеничный поступок пассажирки в самолете попал на видео 

Стелла Шмель 48 минут назад
Пользователи Сети обсудили поступок одной из пассажирок самолета, которая летела со своей собакой. Во время полета она достала термос с водой и напоила своего пса. А затем попила из него сама.
Видео опубликовал один из очевидцев в своем аккаунте Instagram, отметив профиль @passengershaming, который изначально посвящен странным поступкам пассажиров самолета.
"Какая мерзость", «"Это овратительно!", "Противно",
— написали комментарии пользователи.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне запланировали отпуск на Новый год в одном месте.
Новости путешествий , Видео
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