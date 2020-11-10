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Что делать, если ваш рейс отменили 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Что делать, если ваш рейс отменили
Фото: depositphotos.com
Некоторые туристы сталкиваются с проблемой отмены рейса. Это может происходить как незадолго до вылета, так и за несколько дней или недель до путешествия. «Рамблер» расскажет, что делать, если ваш рейс отменили.
Если на табло регистрации вы увидели, что ваш рейс отменили, то в первую очередь нужно обратиться к сотруднику авиакомпании, которая осуществляет перелет. Его можно найти на стойке регистрации, в билетной кассе авиакомпании в аэропорту или спросить у работников аэропорта. Вам предложат все возможные варианты решения проблемы. Если вы решите вернуть билет, то нужно будет обратиться к продавцу, у которого вы его приобрели.
В случае отмены рейса за несколько дней или недель до вылета, следует обратиться туда, где был куплен авиабилет. Произвести обмен или возврат билета может только агент, выписавший билет. Возврат денежных средств осуществляется, как правило, в течение 60 дней.
Стоит отметить, что, если вы забронировали автомобиль, гостиницу или другое жилье, и при этом вы задерживаетесь или не можете отправиться в поездку, авиакомпания не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести.
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