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Пассажир самолета справил нужду на глазах стюардессы и пошел под суд 

Lenta.ru 2 часа назад
Пассажир справил нужду на глазах стюардессы
Фото: Nicolas Economou / ZumaPress / Globallookpress.com
Пассажир справил нужду на глазах стюардессы после посадки и был оштрафован судом на 670 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Fox News.
57-летний Кристофер Тус (Christopher Tooth) возвращался вместе с 34-летним сыном Мэтью (Matthew) с острова Кипр в Англию. Мужчина начал вести себя агрессивно, когда его сына обвинили в том, что он съел обед одного из членов экипажа, а затем снял маску посреди полета.

Позже, во время посадки Тус потребовал, чтобы его пустили в уборную, и после запрета пригрозил бортпроводнице помочиться на нее.

Когда самолет завершил приземление, невменяемый мужчина направился к туалетной комнате, выломал дверь и начал справлять нужду на глазах у членов экипажа.
В суде англичанин признался, что находился в нетрезвом состоянии и заявил, что сожалеет о своих поступках, а также принес извинения полиции и сотрудникам авиакомпании. Судья приговорил Туса к выплате штрафа в размере 670 фунтов.
В октябре 2020 года пассажирка авиакомпании Delta проснулась во время полета, когда обнаружила, как мужчина справлял на нее нужду. Инцидент произошел на рейсе из города Лас-Вегас штата Невада в Детройт в Мичигане. Позже полиция выяснила, что нарушителем был пастор из Северной Каролины.
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Новости путешествий , Delta Air Lines
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