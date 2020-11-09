Пассажир справил нужду на глазах стюардессы после посадки и был оштрафован судом на 670 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Fox News.

57-летний Кристофер Тус (Christopher Tooth) возвращался вместе с 34-летним сыном Мэтью (Matthew) с острова Кипр в Англию. Мужчина начал вести себя агрессивно, когда его сына обвинили в том, что он съел обед одного из членов экипажа, а затем снял маску посреди полета.

Позже, во время посадки Тус потребовал, чтобы его пустили в уборную, и после запрета пригрозил бортпроводнице помочиться на нее.

Когда самолет завершил приземление, невменяемый мужчина направился к туалетной комнате, выломал дверь и начал справлять нужду на глазах у членов экипажа.

В суде англичанин признался, что находился в нетрезвом состоянии и заявил, что сожалеет о своих поступках, а также принес извинения полиции и сотрудникам авиакомпании. Судья приговорил Туса к выплате штрафа в размере 670 фунтов.