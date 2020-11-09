Туристка полностью обнажилась на одном из пляжей Сочи и смутила местных жителей. Попавшую на видео голую женщину опубликовали в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»

На кадрах неизвестная девушка загорает животом вниз на полотенце без одежды и купальника. При этом вокруг нее гуляют и отдыхают одетые люди. «На дворе 8 ноября, а люди в Сочи загорают в чем мать родила… Может, с лета лежит?» — подписали видео администраторы паблика.

Жители города в комментариях начали возмущаться увиденному.

«Меня поражает реакция отдыхающих на самом пляже, вернее, отсутствие реакции», — негодовала одна подписчица. «Скорее всего, крыша поехала», — предположил другой юзер. «Пипец. За ноги, за руки, раскачать и закинуть подальше от берега. Или на вертел и в костер, чтоб загар прилип наверняка», — разозлилась третья пользовательница.

«Извращенка там на пляже. Проще говоря в общественном месте, куда могут прийти дети, старики. Вы бы как отнеслись, если ваши дети наблюдали эту картину? Порадовались бы вместе с ними?» — отвечала еще одна комментаторша.