Спрогнозирован стремительный рост зон турбулентности 

Пилот пассажирского самолета Патрик Смит утверждает, что в ближайшем будущем произойдет стремительный рост мощности зон турбулентности. Это может привести к опасным последствиям.

Пилот считает, что глобальное потепление способно усилить явление. В результате может вырасти количество травм головы, шеи, плеч, лодыжек, которые люди могут получать в ходе сильной тряски.

«Турбулентность напрямую связана с погодными условиями, и вполне естественно, что по мере того, как глобальное потепление их дестабилизирует и, например, усиливает штормы, такие ситуации станут более распространенными».

Смит подчеркнул, что особая медицинская помощь после попадания в зоны турбулентности требуется примерно 50 пассажирам из двух миллиардов путешествующих каждый год. Более половины из нуждающихся в медицинской помощи составляют бортпроводники.