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Спрогнозирован стремительный рост зон турбулентности 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Спрогнозирован стремительный рост зон турбулентности
Фото: depositphotos.com
Пилот пассажирского самолета Патрик Смит утверждает, что в ближайшем будущем произойдет стремительный рост мощности зон турбулентности. Это может привести к опасным последствиям.
Пилот считает, что глобальное потепление способно усилить явление. В результате может вырасти количество травм головы, шеи, плеч, лодыжек, которые люди могут получать в ходе сильной тряски.

«Турбулентность напрямую связана с погодными условиями, и вполне естественно, что по мере того, как глобальное потепление их дестабилизирует и, например, усиливает штормы, такие ситуации станут более распространенными».

Смит подчеркнул, что особая медицинская помощь после попадания в зоны турбулентности требуется примерно 50 пассажирам из двух миллиардов путешествующих каждый год. Более половины из нуждающихся в медицинской помощи составляют бортпроводники.

«И большинство из них — люди, которые падают и ударяются, потому что, вопреки всем требованиям, не пристегнуты ремнями безопасности».

Ранее "Рамблер" сообщал, за что пассажира могут снять с рейса.
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Новости путешествий , Патрик Смит
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