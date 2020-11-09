Российских туристов заперли в бункере из-за COVID-19 

Российские туристы прилетели на Кубу, по прилету им сделали тесты на коронавирус в общественном туалете, а затем изолировали в бункере из-за контакта с зараженными. Об этом сообщает URA.ru.
Когда у некоторых туристов обнаружили положительные результаты, их трансфером отправили в больницу. Все, кто находился с ними в контакте, отправились на изоляцию в бункер.
«Там нет интернета и возможности связаться с ресепшн. Наш гид абсолютно не интересуется ситуацией».
Россиянка отметила, что повторный тест сдать можно только через пять дней, даже если первичный результат отрицательный. И все время при этом россияне должны были находиться в изоляции. Только в случае второго отрицательного теста туристов отпустят. В просьбе провести платный тест, туристке отказали.
По словам россиянки, туроператор не предпринял никаких мер, чтобы изменить эту ситуацию. Однако позднее туристов обеспечили питанием: подали воду, горячие напитки и фрукты. Кроме того, тем, у кого первый тест на коронавирус оказался положительным, провели еще два теста для уточнения результатов.
«Вся эта ситуация — это иллюстрация того, что остается за кадром, когда ты приезжаешь на отдых. Куба не готова к туристам».
Ранее "Рамблер" сообщал, каков процент тестов на коронавирус дает ложный результат.