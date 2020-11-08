Украина хочет привлечь туристов в Чернобыль

Он подчеркнул, что это станет частью плана развития территории Чернобыля для привлечения туристов. Внесению же объектов в список наследия будет предшествовать много шагов.

В ближайшее время стоит задача наладить процедуру посещения Чернобыльской зоны, разработать экскурсионные маршруты и обеспечить инфраструктуру. Также в планах властей придумать туристический бренд зоны отчуждения.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле провели испытания робота Spot американской компании Boston Dynamics. Робособака прогулялась по территории АЭС, а также измерила радиацию в пунктах локализации и захоронения отходов «Рыжий лес», «Подлесный» и «Буряковка». Для обнаружения зон загрязнения применялся способ с гамма-спектрометром, гиперспектральным и нейтронным датчиками.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.