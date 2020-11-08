Раскрыты популярные туристические направления ноября

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды — самые популярные направления для путешествий в ноябре, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, в какие города пользователи чаще всего покупали билеты для поездки в последний месяц осени.

Оказалось, что за год средняя стоимость проездного документа на самолет снизилась на треть, до 3700 рублей. Как и в прошлом году, две столицы и Сочи пользуются наибольшей популярностью. Причем спрос на них вырос: в Москву стали летать чаще на 15 процентов, в Петербург — на треть, а интерес к черноморскому курорту увеличился в 2,5 раза.

Средняя стоимость билетов на поезд за год снизилась всего на 100 рублей, до 2300 рублей. Список наиболее популярных направлений традиционно возглавляют две столицы, причем в Москву стали ездить несколько реже, а вот Санкт-Петербург сохранил прежний уровень спроса. На третьем месте в этом году оказалась Тюмень, куда путешествуют в два раза чаще, чем в прошлом ноябре. А вот Нижний Новгород, который год назад занимал третью строчку, опустился на пятое место.

Также в десятку вошли Екатеринбург, Краснодар, Казань, Сочи, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Южные города продолжают пользоваться высоким спросом даже несмотря на окончание курортного сезона.