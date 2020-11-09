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Российские туристы прилетели на Кубу и были заперты в бункере из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Российских туристов заперли в бункере из-за COVID-19
Фото: Lenta.ru
Российским туристам, прилетевшим на Кубу, сделали тесты на коронавирус в общественном туалете, а затем их изолировали в бункере из-за контакта с зараженными. Об этом сообщает URA.ru.
Сообщается, что, когда у некоторых из группы обнаружили положительные результаты, их трансфером отправили в больницу. Все, кто находился с ними в контакте, отправились на изоляцию в бункер.

«Там нет интернета и возможности связаться с ресепшн. Наш гид абсолютно не интересуется ситуацией»,

— приводит издание слова одной их туристок. Она отметила, что тем, у кого тест на коронавирус не показал положительного результата, сделают его повторно через пять дней.
При этом все время россияне должны были находиться в изоляции. Если второй тест будет отрицательный, они отправятся домой. В просьбе провести платный тест, результаты которого будут получены быстрее, туристке отказали.
По словам россиянки, туроператор не предпринял никаких мер, чтобы изменить эту ситуацию. Однако позднее туристов все же обеспечили питанием: подали воду, горячие напитки и фрукты. Кроме того, тем, у кого первый тест на коронавирус оказался положительным, провели еще два теста для уточнения результатов.

«Вся эта ситуация — это иллюстрация того, что остается за кадром, когда ты приезжаешь на отдых. Куба не готова к туристам»,

— отметила туристка.
6 ноября «Российская газета» со ссылкой на статистику кубинского минздрава сообщила, что россияне, прилетевшие на Кубу первым рейсом после возобновления авиасообщения, приостановленного на фоне пандемии, привезли в страну коронавирус. 4 ноября по прилете в аэропорт курорта Кайо-Коко россиянам провели процедуру тестирования на коронавирус, и у 11 из них результат оказался положительным. После этого всех отдыхающих и их ближайших контактов (двух-трех человек) изолировали в специально подготовленных номерах отеля.
Россия начала восстанавливать сообщение с другими странами в августе, первыми стали Турция, Танзания и Великобритания. Куба, как и Сербия и Япония, открылась для россиян в начале ноября. Кроме того, сейчас для российских туристов доступны Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.
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Новости путешествий , Минздрав РФ , РИА Ura.ru , "Российская газета"
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