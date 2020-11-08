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Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха 

ИД «Собеседник» и ещё 1 4 часа назад
Куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег
Фото: ИД "Собеседник"
Какие направления на Новый Год выбирают россияне и куда лучше не покупать тур, узнал Sobesednik.ru.
Цены на новогодние туры традиционно самые высокие в году, и большинство туристов бронируют туры на Рождество и Новый Год заранее, за несколько месяцев. Но в этом году из-за пандемии ситуация другая. Многочисленные риски вынуждают россиян быть осмотрительными и бронировать туры всего за 1-3 недели до вылета.

"Более или менее в зависимости от региона проживания выбирают экскурсионные туры в Казань и Калининград",

— говорит гендиректор сети туристических компаний «ВИТА Трэвел» Алексей Ципордей.

"Если смотреть в сторону горнолыжного отдыха, то это Красная Поляна. Сочи традиционно в лидерах. Питер в этом году немного проседает из-за информационного фона, сообщений, что там все жестче с мерами безопасности, и из-за угрозы закрытия региона. Казань, например, в этом плане безопаснее, она и открывалась после первой волны раньше".

Алтай, Камчатка, Байкал, сколько бы ни рекламировали внутренний туризм, особым спросом не пользуются. Как объясняет Ципордей, этому виной плохая логистика и высокие цены. Из заграничного покупают путевки в Турцию, на Занзибар, в ОЭА, Египет, публика побогаче — на Мальдивы. С разрешенной Кубой пока все плохо. Но по словам Ципордея, возможно, к Новому Году операторам удастся набрать хотя бы несколько рейсов.

"Турцию мы не рекомендуем, потому что, похоже, все идет к ее закрытию, — объясняет Алексей Ципордей. — И скорее всего это будет связано не коронавирусом, а с внешней политикой. Посоветовать можно Эмираты и Танзанию. Прямых рейсов в эти страны мало, но они хотя бы есть".

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Новости путешествий , ИД "Собеседник"
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