Куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег

Какие направления на Новый Год выбирают россияне и куда лучше не покупать тур, узнал Sobesednik.ru.

Цены на новогодние туры традиционно самые высокие в году, и большинство туристов бронируют туры на Рождество и Новый Год заранее, за несколько месяцев. Но в этом году из-за пандемии ситуация другая. Многочисленные риски вынуждают россиян быть осмотрительными и бронировать туры всего за 1-3 недели до вылета.

"Более или менее в зависимости от региона проживания выбирают экскурсионные туры в Казань и Калининград",

— говорит гендиректор сети туристических компаний «ВИТА Трэвел» Алексей Ципордей.

"Если смотреть в сторону горнолыжного отдыха, то это Красная Поляна. Сочи традиционно в лидерах. Питер в этом году немного проседает из-за информационного фона, сообщений, что там все жестче с мерами безопасности, и из-за угрозы закрытия региона. Казань, например, в этом плане безопаснее, она и открывалась после первой волны раньше".

Алтай, Камчатка, Байкал, сколько бы ни рекламировали внутренний туризм, особым спросом не пользуются. Как объясняет Ципордей, этому виной плохая логистика и высокие цены. Из заграничного покупают путевки в Турцию, на Занзибар, в ОЭА, Египет, публика побогаче — на Мальдивы. С разрешенной Кубой пока все плохо. Но по словам Ципордея, возможно, к Новому Году операторам удастся набрать хотя бы несколько рейсов.