Еще одна страна открылась для иностранных туристов

Непал открывает границы для иностранных туристов. Об этом сообщает портал travelandliisure.com со ссылкой на руководителя департамента туризма страны Рудру Сингха Таманга.

Впрочем, посещать расположенное в Гималаях государство пока сможет только одна категория путешественников — группы альпинистов. Для въезда им необходимо предварительно запросить разрешение, сообщить подробности своего горного маршрута и нанять местную команду сопровождающих. Далее нужно забронировать отель, в котором придется провести на карантине первую неделю по прибытии. Требуется также оформить страховку на 5 тыс. долларов на случай госпитализации и лечения от коронавируса. Кроме того, по прилете в аэропорту обязательно предъявляется результат анализа на COVID-19, сделанного не ранее чем за трое суток до въезда в Непал. Еще один ПЦР-тест у туриста возьмут на пятый день самоизоляции в гостинице.