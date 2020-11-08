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Еще одна страна готова принять иностранных туристов 

TourDom 1 час назад
Еще одна страна открылась для иностранных туристов
Фото: TourDom
Непал открывает границы для иностранных туристов. Об этом сообщает портал travelandliisure.com со ссылкой на руководителя департамента туризма страны Рудру Сингха Таманга.
Впрочем, посещать расположенное в Гималаях государство пока сможет только одна категория путешественников — группы альпинистов. Для въезда им необходимо предварительно запросить разрешение, сообщить подробности своего горного маршрута и нанять местную команду сопровождающих. Далее нужно забронировать отель, в котором придется провести на карантине первую неделю по прибытии. Требуется также оформить страховку на 5 тыс. долларов на случай госпитализации и лечения от коронавируса. Кроме того, по прилете в аэропорту обязательно предъявляется результат анализа на COVID-19, сделанного не ранее чем за трое суток до въезда в Непал. Еще один ПЦР-тест у туриста возьмут на пятый день самоизоляции в гостинице.
Несмотря на столь утомительную и финансово затратную процедуру въезда в Непал, у российских путешественников, любителей экстремального спорта, появляется реальная возможность попробовать свои силы на горных маршрутах Гималаев. Из Москвы в аэропорт Катманду есть стыковочные авиарейсы через страны, с которыми уже возобновлено авиасообщение, — Турцию и ОАЭ. Например, добраться в столицу Непала можно авиакомпанией Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, стоимость авиабилетов round trip — от 55 тыс. руб. Доступны также перелеты Emirates через Дубай — от 73 тыс. руб.
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Новости путешествий , Turkish Airlines , Emirates
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