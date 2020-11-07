Число рейсов из России в Турцию сократят

«Пока решение о сокращении рейсов на турецком направлении не принято. Однако в связи с сезонными факторами в зимнем расписании предполагается перераспределить слоты, в первую очередь в пользу ОАЭ», — пояснил информатор изданию. По его словам, такая рокировка связана с окончанием высокого туристического сезона на курортах Антальи и началом в Эмиратах.