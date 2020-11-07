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Российские авиакомпании сократят число рейсов в Турцию 

TourDom 50 минут назад
Число рейсов из России в Турцию сократят
Фото: depositphotos.com
Российские авиавласти планируют в ближайшее время сократить количество разрешений на рейсы в Турцию для авиакомпаний, но взамен выдать им квоты на полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Пока решение о сокращении рейсов на турецком направлении не принято. Однако в связи с сезонными факторами в зимнем расписании предполагается перераспределить слоты, в первую очередь в пользу ОАЭ», — пояснил информатор изданию. По его словам, такая рокировка связана с окончанием высокого туристического сезона на курортах Антальи и началом в Эмиратах.

В конце октября подобное предложение прозвучало в ходе собрания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. При этом в числе обсуждаемых тем был не только пересмотр квот на полеты, но и расширение списка городов, откуда перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы в ОАЭ.
Как рассказал порталу TourDom.ru собственный инсайдер, близкий к правительственным структурам, этот вопрос все еще стоит на повестке дня у оперштаба и Росавиации. Однако о скором его решении речи пока не идет. Причина — в активизации пандемии COVID-19, заболеваемость уже превысила порог в 20 тыс. человек в сутки. В таких условиях Роспотребнадзор выступает с резкой критикой открытия новых слотов для российский авиакомпаний, опасаясь очередного скачка завозных случаев заражений. В ОАЭ также обеспокоены ситуацией, поэтому согласование дальнейшего снятия взаимных ограничений на авиасообщение между Россией и Эмиратами идет со скрипом.

«Конечно, рано или поздно количество рейсов в ОАЭ будет увеличено, но вряд ли в ближайшие дни. Вероятнее всего, стоит надеяться на декабрь. Кроме того, разрешения будут выдаваться постепенно и ограниченному числу перевозчиков», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что, например, авиакомпания «Победа» поспешила анонсировать полеты в ОАЭ. Разрешения от Росавиации она пока так и не получила. Поэтому торопиться с выводами о скором расширении полетных программ и ориентироваться в этом лишь на заявления участников авиационного рынка не стоит.
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Комментарии
Новости путешествий , Татьяна Голикова , Авиакомпания "Победа" , Росавиация , Роспотребнадзор , Интерфакс
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