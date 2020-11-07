В Черногории ввели комендантский час из-за COVID-19

Запрет на передвижение граждан в ночное время вводится в главном городе Черногории Подгорице и исторической столице Цетинье с 9 ноября, сообщил Институт общественного здоровья страны.

Решение принято в субботу после того, как число заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения превысило в этих муниципалитетах отметку в 1,2 тысячи человек. Накануне консульство РФ в Черногории сообщило, что приостанавливает оказание услуг с 9 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране.

"С понедельника, 9 ноября запрещается покидать место проживания от 22.00 до 05.00 утра при определенных исключениях, права на которые действовали и ранее и подтверждаются работодателем, лицами-попечителями, лечащими врачами. Владельцам домашних животных разрешается их выгуливание в течение не более чем 60 минут в этот период", — сообщило ведомство в Twitter.

В Подгорице и Цетинье также запрещается деятельность ресторанов и кафе и визиты гостей по домам. Ограничения ужесточились и в других муниципалитетах страны по четырем категориям сложности эпидобстановки, где запрещены работа спортзалов, детских игровых комнат, кафе и ресторанов или сокращено время их работы.

По данным института общественного здоровья Черногории к пятнице за последние сутки выявлено 546 больных коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 22 079 человек. В последние 24 часа смертей из-за COVID-19 не зафиксировано, всего скончались 328 человек. Подавляющее большинство пациентов скончались уже после "возвращения" коронавируса в республику в июне, после того как власти провозгласили "победу над COVID-19".

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