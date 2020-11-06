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Россияне привезли коронавирус на Кубу

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Россияне, прилетевшие на Кубу первым рейсом после возобновления авиасообщения, приостановленного на фоне пандемии, привезли в страну коронавирус. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистику кубинского минздрава.
По данным газеты, 4 ноября по прилете в аэропорт курорта Кайо-Коко россиянам провели процедуру тестирования на коронавирус, и у 11 из них результат оказался положительным. После этого всех отдыхающих и их ближайших контактов (двух-трех человек) изолировали в специально подготовленных номерах отеля.
С начала пандемии на Кубе было выявлено всего 7228 случаев коронавируса, что является одним из лучших показателей в мире.
Весной 2020 года в связи с распространением коронавируса Россия временно ограничила движение на автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через государственную границу. Восстанавливать сообщение с другими странами начали в августе, первыми стали Турция, Танзания и Великобритания. Куба, как и Сербия и Япония, открылась для россиян в начале ноября.
Кроме того, сейчас для российских туристов доступны Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.
Новости путешествий,Куба,
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