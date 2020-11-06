Россияне привезли коронавирус на Кубу

Россияне, прилетевшие на Кубу первым рейсом после возобновления авиасообщения, приостановленного на фоне пандемии, привезли в страну коронавирус. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистику кубинского минздрава.

По данным газеты, 4 ноября по прилете в аэропорт курорта Кайо-Коко россиянам провели процедуру тестирования на коронавирус, и у 11 из них результат оказался положительным. После этого всех отдыхающих и их ближайших контактов (двух-трех человек) изолировали в специально подготовленных номерах отеля.

С начала пандемии на Кубе было выявлено всего 7228 случаев коронавируса, что является одним из лучших показателей в мире.

Весной 2020 года в связи с распространением коронавируса Россия временно ограничила движение на автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через государственную границу. Восстанавливать сообщение с другими странами начали в августе, первыми стали Турция, Танзания и Великобритания. Куба, как и Сербия и Япония, открылась для россиян в начале ноября.