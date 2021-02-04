Крымский отель признан лучшим в Европе 

Курортный комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте стал лучшим «ведущим развлекательным курортом Европы» и «ведущим европейским роскошным семейным курортом». Он победил по результатам голосования, приведенным на сайте престижной премии World Travel Awards.

Участников конкурса оценивали более чем по 100 показателям. Эту же премию Mriya Resort & SPA получал в 2017 году.

По словам генерального менеджера Самвела Саруханяна, отель делает все, чтобы отдых на черноморском побережье Крыма запомнился надолго.

— В этом году произошло три больших открытия новых объектов: обновленная трехуровневая набережная, бассейн на морской буне, большой детский пиратский корабль и видовой ресторан черноморской кухни. Также готовим глобально к запуску самый ожидаемый туристический проект — «Винный парк». Территория парка уже сейчас доступна для прогулок и изучения. Проект запустится весной следующего года, — рассказал Саруханян.

Отель полюбили и самые привередливые постояльцы. На концерте, посвященном дню рождения комплекса, выступил певец Леонид Агутин . А телеведущая Ксения Бородина с семьей провела на курорте несколько незабываемых дней.

World Travel Awards — авторитетная премия в туристической индустрии. Впервые ее вручили в 1994 году. В этот раз финальная церемония награждения прошла 27 ноября в Москве.