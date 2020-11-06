Названа лучшая страна Европы для путешествий

При этом награду World Travel Awards также получили многие португальские объекты размещения, а побережье Алгарве на юге страны признали лучшей зоной Европы для пляжного отдыха.

Уточняется, что помимо Португалии на премию были номинированы Австрия, Англия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

World Travel Awards ежегодно присуждается экспертами из Всемирного совета путешествий и туризма. Награды распределяются как на общем мировом уровне, так и по восьми международным региональным, в частности, по таким категориям, как отели и жилье, достопримечательности, авиакомпании и транспорт.