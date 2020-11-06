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Россияне рассказали, по кому или чему скучают в поездках больше всего 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Россияне рассказали, чего им не хватает в поездках
Фото: РИА Новости
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, по чему или кому больше всего скучают россияне в путешествиях, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1313 человек. Как выяснилось, Wi-Fi для многих оказался важнее, чем родственники или друзья.
Но больше всего в отпуске респондентам не хватает своей привычной кровати и подушек. Такой вариант ответа выбрали 28 процентов опрошенных.
Почти так же сильна тоска путешественников по их домашним питомцам (26-ти процентам).
На третьем по популярности месте вариант ответа — качественный Wi-Fi. Его не хватает 17 процентам опрошенных. А вот по родственникам или друзьям скучают всего 13 процентов респондентов.
Восьми процентам принявших участие в исследовании россиянам больше всего не хватает в отпуске работы, стольким же — привычной еды.
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