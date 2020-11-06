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Определены самые популярные курорты Крыма среди россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Курорты Южного берега Крыма стали лидерами по числу принятых путешественников в туристический сезон текущего года. Об этом со ссылкой на данные министерства курортов и туризма республики сообщает «КрымИнформ».
Так, наиболее востребованными по доле в общем турпотоке оказались Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки. Их популярность объясняется, в частности, климатическими и инфраструктурными возможностями.
Кроме того, в числе перспективных курортов полуострова значится Коктебель, однако его существенным недостатком является недостаточное количество качественных объектов размещения.
Отмечается, что всего в июле 2020 года в Крыму отдохнули 1,4 миллиона туристов, в августе — 2,1 миллиона, а в сентябре — 1,1 миллиона (на 40 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году).
6 ноября сообщалось, что крымский отель Mriya Resort & SPA оказался лучшим курортом Европы для семейного отдыха. Пятизвездочный отель, находящийся в Ялте, признали «ведущим развлекательным курортом» и «ведущим европейским роскошным семейным курортом».
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Новости путешествий , Видео , Крыминформ
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