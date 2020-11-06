Работник аэропорта дал совет недовольным пассажирам

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Неизвестный работник аэропорта дал совет авиапассажирам, которые бывают недовольны условиями обслуживания в аэропортах. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

«Twitter — это, вероятно, самая серьезная сила, которой вы можете обладать»,

— пояснил он.

По словам автора треда, клиентам авиакомпаний, оказавшимся в затруднительном положении, для большей эффективности следует использовать для обращений и жалоб каналы в социальных сетях.

В свою очередь глава консалтинговой компании That Lot Дэвид Шнайдер (David Schneider) заметил, что твиты являются общедоступной информацией, и чем больше людей ее увидит, тем больше вреда будет причинено имиджу перевозчика.

«Кроме того, это поможет донести информацию до высшего руководства организации»,

— заключил Шнайдер.

28 октября сотрудница американской авиакомпании Virgin Atlantic, имеющая 16-летний опыт работы, назвала вещь в ручной клади пассажиров, которая чаще других пропадает на борту самолета в процессе перелета. Так, она с иронией заметила, что в скором времени станет «настоящим экспертом» по поиску наушников AirPods в салоне воздушных судов.