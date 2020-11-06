Авиаперелеты на новогодние праздники подешевели не только по России, но и в открытый Стамбул.

Билеты с вылетом с 25 декабря по 10 января будут на 14-17% дешевле, чем за тот же период прошлого года. Обзор онлайн-сервисов по прадажам авиабилетов провели "Известия".

По сведениям Tutu.ru, в среднем билет на праздники туда-обратно стоит 13 тыс. рублей вместо 15,1 тыс. рублей год назад. Цены снизились на все направления из топ-10, кроме рейса Москва — Симферополь (+1%).

Больше всего цены упали на рейсы из Москвы в Новосибирск (-31%), в Минеральные Воды (-20%), в Сочи (-9%), и в Калининград (-2%).

Из Санкт-Петербурга стало выгоднее добраться до Симферополя (-23%) и Краснодара (-19%). Летать из Москвы в Питер стало дешевле почти на 40%, чему виной стала конкуренция с железной дорогой.

OneTwoTrip сообщает, что средняя цена на билет упала с 13,7 тыс. рублей в 2020 году до 11,6 тыс. рублей в праздники 2021 года. При этом спрос на подешевевшие билеты пока ниже прошлогоднего — заказов стало на 40% меньше.