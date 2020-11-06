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Авиабилеты на новогодние праздники подешевели 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Авиаперелеты на новогодние праздники подешевели не только по России, но и в открытый Стамбул.
Билеты с вылетом с 25 декабря по 10 января будут на 14-17% дешевле, чем за тот же период прошлого года. Обзор онлайн-сервисов по прадажам авиабилетов провели "Известия".
По сведениям Tutu.ru, в среднем билет на праздники туда-обратно стоит 13 тыс. рублей вместо 15,1 тыс. рублей год назад. Цены снизились на все направления из топ-10, кроме рейса Москва — Симферополь (+1%).
Больше всего цены упали на рейсы из Москвы в Новосибирск (-31%), в Минеральные Воды (-20%), в Сочи (-9%), и в Калининград (-2%).
Из Санкт-Петербурга стало выгоднее добраться до Симферополя (-23%) и Краснодара (-19%). Летать из Москвы в Питер стало дешевле почти на 40%, чему виной стала конкуренция с железной дорогой.
OneTwoTrip сообщает, что средняя цена на билет упала с 13,7 тыс. рублей в 2020 году до 11,6 тыс. рублей в праздники 2021 года. При этом спрос на подешевевшие билеты пока ниже прошлогоднего — заказов стало на 40% меньше.

«В этом году российские граждане не спешат заранее покупать билеты и планировать свои поездки, так как ситуация с распространением коронавируса остается нестабильной».

Ранее "Рамблер" сообщал о самых популярных городах России для празднования нового года.
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Новости путешествий , Видео , газета "Известия"
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