Заброшенную тюрьму превратили в дорогой отель

Тюрьму 18-го века в британском графстве Корнуолл превратили в дорогой отель. Создатели постарались максимально сохранить облик здания: все номера в гостинице сделаны из объединенных бывших камер. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что цена за ночь в таком отеле будет стартовать от 130 фунтов стерлингов (13 000 рублей), а откроется он для посещения в феврале 2021 года. Посетителям представят три типа номеров: классический, семейный и губернаторский с выходом в частный лаундж.

Был сохранен и облик тюремных коридоров, однако их украсили стеклянным потолком. В отеле будут работать ресторан, бистро и бар.

Бодминская тюрьма была построена в конце XVIII века и действовала до 1927 года. Во времена Первой мировой войны в здании хранили сокровища королевства, включая Книгу судного дня и коронационные регалии монархов. На протяжении последних 20 лет тюрьма была заброшенной, однако по ней продолжали водить экскурсии. Заказать тур можно будет и после открытия отеля — часть здания не была реконструирована и сохранила свой первоначальный вид.