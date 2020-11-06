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В Британии превратили заброшенную тюрьму в дорогой отель 

Lenta.ru 7 часов назад
Заброшенную тюрьму превратили в дорогой отель
Фото: Lenta.ru
Тюрьму 18-го века в британском графстве Корнуолл превратили в дорогой отель. Создатели постарались максимально сохранить облик здания: все номера в гостинице сделаны из объединенных бывших камер. Об этом пишет The Sun.
Отмечается, что цена за ночь в таком отеле будет стартовать от 130 фунтов стерлингов (13 000 рублей), а откроется он для посещения в феврале 2021 года. Посетителям представят три типа номеров: классический, семейный и губернаторский с выходом в частный лаундж.
Был сохранен и облик тюремных коридоров, однако их украсили стеклянным потолком. В отеле будут работать ресторан, бистро и бар.
Бодминская тюрьма была построена в конце XVIII века и действовала до 1927 года. Во времена Первой мировой войны в здании хранили сокровища королевства, включая Книгу судного дня и коронационные регалии монархов. На протяжении последних 20 лет тюрьма была заброшенной, однако по ней продолжали водить экскурсии. Заказать тур можно будет и после открытия отеля — часть здания не была реконструирована и сохранила свой первоначальный вид.
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