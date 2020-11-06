Стюардесса раскрыла необходимость красной помады

Стюардесса рассказала, что красная помада, которую зачастую выбирают бортпроводницы для своего макияжа, напрямую связана с безопасностью пассажиров самолета. Этой информацией поделалась член экипажа Хизер Пул с 20-летним стажем. Ее слова передают Daily Star.

По словам стюардессы, яркий цвет помогает зафиксировать внимание пассажиров на лице сотрудницы. И в случае экстренной ситуации это буквально заставляет их «читать по губам». Таким образом они способы лучше воспринимать важную информацию.

Пул отметила, что несоблюдение правил внешнего вида может обернуться необратимыми последствиями. Однажды ее коллега нанесла на губы нейтральный оттенок помады, а на следующий день не появилась на работе.