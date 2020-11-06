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Определены самые популярные города России для отдыха в ноябре 

Lenta.ru 1 час назад
Названы самые популярные города для отдыха в ноябре
Фото: Lenta.ru
Эксперты определили самые популярные при бронировании отдыха в ноябре города России среди отечественных туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристического сервиса OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, чаще всего россияне планировали поездки в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — спрос по указанным маршрутам вырос на 15 и 30 процентов, а также в 2,5 раза соответственно.
Кроме того, путешественники покупали авиабилеты по таким направлениям, как Краснодар, Симферополь, Уфа, Махачкала, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Казань. Вдобавок специалисты выяснили, что Новосибирск и Сургут, которые входили в данный список в минувшем году, в этот раз в него не попали.
Отмечается, что в среднем стоимость перелета по России в ноябре снизилась почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3700 рублей.
29 октября стало известно о том, что самыми популярными туристическими направлениями у жителей России на новогодние праздники оказались сочинские отели у моря, на которые приходится более половины всех бронирований, Красная Поляна, Крым и Калининградская область. Также многие россияне выбрали отдых в Казани или на курортах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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