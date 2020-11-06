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Авиабилеты на новогодние праздники подешевели 

BFM.RU и ещё 5 5 часов назад
Авиаперелеты по России и в открытый Стамбул с вылетом с 25 декабря по 10 января будут на 14-17% дешевле, чем за тот же период прошлого года, сообщают «Известия», ссылаясь на данные онлайн-сервисов по продаже авиабилетов.
По сведениям Tutu.ru, в среднем билет на праздники туда-обратно стоит 13 тыс. рублей вместо 15,1 тыс. рублей год назад. Цены снизились на все направления из топ-10, кроме рейса Москва — Симферополь (+1%). Так, больше всего цены упали на рейсы из Москвы в Новосибирск (-31%), в Минеральные Воды (-20%), в Сочи (-9%), и в Калининград (-2%). Из Санкт-Петербурга стало дешевле летать в Симферополь (-23%) и в Краснодар (-19%). Также отмечается существенное снижение цены на перелет из Москвы в Петербург (-38%) из-за конкуренции с железной дорогой.
OneTwoTrip сообщает, что средняя цена на билет упала с 13,7 тыс. рублей в 2020 году до 11,6 тыс. рублей в праздники 2021 года. При этом спрос на подешевевшие билеты пока ниже прошлогоднего — заказов стало на 40% меньше.

«В этом году российские граждане не спешат заранее покупать билеты и планировать свои поездки, так как ситуация с распространением коронавируса остается нестабильной»,

— добавили в сервисе.
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Новости путешествий , газета "Известия"
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