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На «Титаник» начинают отправлять туристов 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о любопытной инициативе американского предпринимателя. Он решил запустить экскурсии на затонувший в 1912 году «Титаник», который сейчас покоится на дне Атлантического океана. Доставлять туристов к кораблю будут на подводной лодке, а экскурсионный период будет длится с мая по ноябрь.
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Ранее «Рамблер» рассказывал, что лыжникам запретили смазывать лыжи.
Новости путешествий , Видео
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