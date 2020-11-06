На «Титаник» начинают отправлять туристов 

Смотрите видео и узнайте о любопытной инициативе американского предпринимателя. Он решил запустить экскурсии на затонувший в 1912 году «Титаник», который сейчас покоится на дне Атлантического океана. Доставлять туристов к кораблю будут на подводной лодке, а экскурсионный период будет длится с мая по ноябрь.

ыжникам запретили смазывать лыжи Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://travel.rambler.ru/news/45156874/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkыжникам запретили смазывать лыжи Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://travel.rambler.ru/news/45156874/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink