Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Отдохнувшая в Абхазии россиянка рассказала о пристающих на каждом шагу мужчинах 

Lenta.ru 2 часа назад
Туристка рассказала о пристающих мужчинах в Абхазии
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости
Российская туристка, отдохнувшая в Абхазии осенью, рассказала о том, что местные мужчины приставали к ней с разными предложениями практически на каждом шагу. Об этом путешественница сообщила в своем блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам туристки, она решила отправиться в регион в одиночестве, несмотря на предостережения близких о том, что абхазцев стоит опасаться. Как заметила россиянка, мужчины в Абхазии действительно не упустят возможности познакомиться с девушкой, однако никакой угрозы они не представляют.

«Только ленивый… Нет, не так! Даже ленивый пытался сделать мне то или иное предложение. Чтобы не пугать, сразу скажу, что опасности никакой они не представляют», — уточнила девушка.

Она уточнила, что когда шла по проезжей части одна, чуть ли не каждая машина останавливалась рядом с ней с предложением подвезти.
«Кстати, надо отметить, что абхазские мужчины обладают потрясающим чувством юмора. Этого у них точно не отнять. Останавливались машины и в черте города. Некоторые открыто предлагали не подвезти, а например, угостить меня мороженым», — поделилась блогерша и добавила, что на ее отрицательный ответ абхазцы желали хорошего дня и уезжали.
Путешественница заключила, что абхазцы «как истинно восточные мужчины» не упустят возможности познакомиться с женщиной, однако они совершенно не опасны и никогда не будут настаивать.
В сентябре россиянки, вернувшиеся из отпуска в Турции, пожаловались на непристойные предложения, которые они ежедневно получали от персонала пятизвездочного отеля. Контактировавшие с 25-летними девушками сотрудники роскошной гостиницы курорта Сиде находили их аккаунты в Instagram и оставляли им сообщения откровенного характера.
Видео дня. Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
Последние новости
Собянин продлил дистанционку для старшеклассников в Москве Собянин продлил дистанционку для старшеклассников в Москве Подтверждена причина увеличения смертности от коронавируса Подтверждена причина увеличения смертности от коронавируса В Минздраве назвали сроки заразности заболевших COVID-19 В Минздраве назвали сроки заразности заболевших COVID-19
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
Лыжникам запретили смазывать лыжи
02:31
Лыжникам запретили смазывать лыжи
Новости путешествий
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
00:13
Туристка с пышным бюстом решила пляжную проблему
Новости путешествий
Древний город инков снова ожил
00:34
Древний город инков снова ожил
Новости путешествий
Европа снова закрывается на карантин
06:15
Европа снова закрывается на карантин
Новости путешествий
Почему Белый дом действительно стал белым
04:22
Почему Белый дом действительно стал белым
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
09:43
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение