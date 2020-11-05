Туристка рассказала о пристающих мужчинах в Абхазии

Российская туристка, отдохнувшая в Абхазии осенью, рассказала о том, что местные мужчины приставали к ней с разными предложениями практически на каждом шагу. Об этом путешественница сообщила в своем блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс. Дзен»

По словам туристки, она решила отправиться в регион в одиночестве, несмотря на предостережения близких о том, что абхазцев стоит опасаться. Как заметила россиянка, мужчины в Абхазии действительно не упустят возможности познакомиться с девушкой, однако никакой угрозы они не представляют.

«Только ленивый… Нет, не так! Даже ленивый пытался сделать мне то или иное предложение. Чтобы не пугать, сразу скажу, что опасности никакой они не представляют», — уточнила девушка.

Она уточнила, что когда шла по проезжей части одна, чуть ли не каждая машина останавливалась рядом с ней с предложением подвезти.

«Кстати, надо отметить, что абхазские мужчины обладают потрясающим чувством юмора. Этого у них точно не отнять. Останавливались машины и в черте города. Некоторые открыто предлагали не подвезти, а например, угостить меня мороженым», — поделилась блогерша и добавила, что на ее отрицательный ответ абхазцы желали хорошего дня и уезжали.

Путешественница заключила, что абхазцы «как истинно восточные мужчины» не упустят возможности познакомиться с женщиной, однако они совершенно не опасны и никогда не будут настаивать.