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Названо преимущество Крыма перед Турцией для туристов 

РИА Новости Крым и ещё 1 9 часов назад
Названо преимущество Крыма перед Турцией для туристов
Фото: РИА Новости Крым
Ситуация с коронавирусом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края не в порядке, однако она контролируемая. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
По его словам, депутат с самых первых дней частичного возобновления международного авиасообщения из Россиии в Турцию и в ряд других стран советовал россиянам выбирать отечественные курорты, а не ехать за границу.

"Я советовал пользоваться нашим турбизнесом. Отдыхать надо, это понятно. Не все в порядке и у вас в Крыму, и на черноморском побережье Краснодарского края. Но здесь мы можем контролировать ситуацию. Предвидеть развитие. А там (в Турции — ред.) это все покрыто мраком",

— сказал Онищенко, добавив, что турецкая система здравоохранения не вызывает у него доверия.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на федеральном совещании по ситуации с коронавирусом заявила, что около 90% заболевших за границей новой коронавирусной инфекцией россиян вернулись именно с курортов Турции.
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Новости путешествий , Анна Попова , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , РИА Новости
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