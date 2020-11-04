Названо преимущество Крыма перед Турцией для туристов 

Ситуация с коронавирусом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края не в порядке, однако она контролируемая. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы РФ , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

По его словам, депутат с самых первых дней частичного возобновления международного авиасообщения из Россиии в Турцию и в ряд других стран советовал россиянам выбирать отечественные курорты, а не ехать за границу.

"Я советовал пользоваться нашим турбизнесом. Отдыхать надо, это понятно. Не все в порядке и у вас в Крыму, и на черноморском побережье Краснодарского края. Но здесь мы можем контролировать ситуацию. Предвидеть развитие. А там (в Турции — ред.) это все покрыто мраком",

— сказал Онищенко, добавив, что турецкая система здравоохранения не вызывает у него доверия.