Стюардесса авиакомпании Emirates Ханна, переехавшая из Минска в Дубай, в Instagram под ником @hanna.hurs ответила на самые глупые вопросы пассажиров. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В первую очередь Ханна раскрыла правду о том, действительно ли "все стюардессы спят с пилотами?" (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.):

"А все секретарши со своими боссами. В нашей профессии конечно присутствует гендерный перевес в пользу девушек, но не настолько все печально",

— отшутилась девушка.

"Хорошая у стюардесс зарплата", — еще один популярный вопрос, на который @hanna.hurs не стала отвечать прямо:

"Думаю, не нужно объяснять, что такие вопросы по правилам приличия озвучивать не стоит? К тому же, все относительно. Для кого-то зарплата бортпроводника со всеми плюшками в виде бонусов и скидок на билеты — предел мечтаний. В то время как для пассажира из первого класса моя зарплата — обычный счёт за ужин в ресторане".

Ханна также отметила, что очень часто пассажиры интересуются не боятся ли стюардессы летать:

"Знаете, даже не представляю, каким мазохистом нужно быть, чтобы, страдая аэрофобией пусть в самой легкой ее форме, связывать свою профессиональную деятельность с полётами. По крайней мере, я пока таких мазохистов среди коллег не встречала".

В комментариях подписчики бортпроводницы удивились, что пассажиры действительно задают подобные вопросы. На это стюардесса ответила, что озвучила лишь малую часть из всего, что ей приходится слышать.