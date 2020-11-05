«Полёт запомнился на всю жизнь»

Украинская стюардесса Таисия в Instagram под ником @taisacabincrew рассказала, какого это работать на рейсе с одним пассажиром. Подробнее — в материале "Рамблера".

@taisacabincrew

Для начала бортпроводница объяснила, в каких случаях самолет может лететь "пустым" (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.):

"Иногда самолёт может лететь пустым в одну точку, чтобы забрать оттуда пассажиров, или наоборот — на «туда» с пассажирами, а обратно — пустым. Чаще всего так происходит с сезонными направлениями, куда есть рейсы, которые «открывают» и «закрывают» их. Другими словами, это перегон пустого самолета из одной точки в другую. Например, Турция — это, в основном, летнее направление, так как зимой там довольно низкие температуры, холодное море, и для пляжного отдыха условия неподходящие.

[…].

Так вот, первый рейс в году в один из этих городов — это рейс, который «открывает» направление, и туда самолёт летит заполненный, а обратно — пустой. Это же первый рейс, то есть никто в этом году туда ещё не улетел отдыхать. С «закрывающим» рейсом — наоборот, сезон закончился, а больше нет желающих улететь по данному направлению".

Далее Таисия рассказала, как однажды ей довелось лететь с одной пассажиркой на борту, которая направлялась в Анталию:

"Год назад в марте я летела в Анталию. Это был спокойный ночной рейс. Туда — одно свободное место на борту, а обратно… зашла всего одна пассажирка. Оказалось, что она живет в Анталии и через туристическую компанию купила билет на чартер.

Помню, что она сидела в ряду возле аварийного выхода на крыло и демонстрация аварийно-спасательного оборудования была для одного человека. Так сказать, индивидуальная демонстрация".

Стюардесса также подчеркнула, что аварийно-спасательное оборудование демонстрировала не она, ведь кроме нее на рейсе были и другие бортпроводники:

"В самолёте летели два пилота, пять бортпроводников, и одна пассажирка".

По мнению Таисии, женщине этот "полет запомнился на всю жизнь". В завершение поста девушка поинтересовалась у подписчиков, хотелось бы им пережить подобный опыт.

"Я бы очень хотела",

"Вам наверное было тогда в кайф лететь)",

"Я думаю это прикольно, но может как-то не удобно быть возможно",

— поделились мыслями подписчики Таисии.