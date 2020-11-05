«Полёт запомнился на всю жизнь»

"Иногда самолёт может лететь пустым в одну точку, чтобы забрать оттуда пассажиров, или наоборот — на «туда» с пассажирами, а обратно — пустым. Чаще всего так происходит с сезонными направлениями, куда есть рейсы, которые «открывают» и «закрывают» их. Другими словами, это перегон пустого самолета из одной точки в другую. Например, Турция — это, в основном, летнее направление, так как зимой там довольно низкие температуры, холодное море, и для пляжного отдыха условия неподходящие.
[…].
Так вот, первый рейс в году в один из этих городов — это рейс, который «открывает» направление, и туда самолёт летит заполненный, а обратно — пустой. Это же первый рейс, то есть никто в этом году туда ещё не улетел отдыхать. С «закрывающим» рейсом — наоборот, сезон закончился, а больше нет желающих улететь по данному направлению".
"Год назад в марте я летела в Анталию. Это был спокойный ночной рейс. Туда — одно свободное место на борту, а обратно… зашла всего одна пассажирка. Оказалось, что она живет в Анталии и через туристическую компанию купила билет на чартер.
Помню, что она сидела в ряду возле аварийного выхода на крыло и демонстрация аварийно-спасательного оборудования была для одного человека. Так сказать, индивидуальная демонстрация".
"В самолёте летели два пилота, пять бортпроводников, и одна пассажирка".
"Я бы очень хотела",
"Вам наверное было тогда в кайф лететь)",
"Я думаю это прикольно, но может как-то не удобно быть возможно",