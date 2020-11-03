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Российская стюардесса раскрыла типичные привычки бортпроводника 

Lenta.ru 10 часов назад
Стюардесса раскрыла типичные привычки бортпроводника
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Российская стюардесса раскрыла типичные привычки членов экипажа. Девушка рассказала о них на своей странице в Instagram.
По словам бортпроводницы, даже во время обычного пассажирского перелета ей «постоянно хочется всем помочь»: подсказать человеку, где он сидит или как открыть багажную полку.

«Если кто-то из пассажиров не закрывает за собой полки — я сердито делаю это сама», — отметила она.

Автор блога призналась, что замечает «профдеформацию» и во время обычной жизни: «считает до минуты», сколько осталось до сна или обеда, и всегда закрывает дверцы шкафа, если это забыл сделать кто-то другой.
«С утилизацией мусора такая же история: на борту места под него мало, поэтому все сжимается максимально плотно. Как думаете, по какому принципу я выбрасываю мусор дома? Все верно!» — написала стюардесса.
Девушка добавила, что работа на борту сделала ее «вдвойне вежливой»: основой лексикона стали фразы «здравствуйте», «добро пожаловать» и «всего доброго». «До пандемии, когда в автобусы еще можно было зайти через передние двери, я целенаправленно шла и здоровалась с водителем», — рассказала бортпроводница.
Ранее российская стюардесса раскрыла главные плохие приметы членов экипажа. Как отметила девушка, пилоты и бортпроводники обычно «очень суеверны». По этой причине в самолетах никогда не говорят слова «последний» — только «крайний», особенно если речь идет о рейсе.
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