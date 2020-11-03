В сети появилась видеозапись, на кадры которой попали гигантские волны во время шторма в Черном море. Ролик, снятый очевидцами, был опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»

На записи запечатлена смотровая площадка на побережье, на которой стоят несколько человек и наблюдают за непогодой. «Одна из самых опасных площадок в Сочи», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Страшно. Но красиво. В итоге — страшно красиво!», «А люди стоят, думают, несмываемые?», «Дух захватывает, очень хочется такое море увидеть лично», «В Адлере есть похожая площадка, но так близко лучше не подходить, так как смоет только так. Море шутить не будет», «Осенью и зимой такое на всем побережье можно наблюдать благодаря штормам!» — писали они.

На территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение, в связи с непогодой в режим повышенной готовности приведены все экстренные службы региона. На текущей неделе на Кубани прогнозируются ливни и сильный ветер, также существует опасность формирования смерчей над Черным морем в отдельных районах.