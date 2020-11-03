В РФ предложили запретить поездки в Турцию

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию. Об этом он заявил в беседе с ФАН.

Как отметил Онищенко, в связи с ростом случаев заражения россиян коронавирусом на курортах страны было бы целесообразным приостановить продажу путевок и чартерные рейсы.

«Границы закрывать не надо, надо запретить ездить отдыхать. (…) Просто запретить туристам путевки. И с людьми работать — не рекомендовать поездки. Мало того, что мы поддержали экономику Турции, так нам еще и болезнь привезли те, кто за свои деньги заражаться ездил»,

— сказал депутат.

В то же время, по его мнению, бизнес-перелеты между странами прекращать не стоит. «Пусть деловые поездки будут — бизнес останавливать неоправданно, но вывозить туда миллионы наших людей — это полное безобразие», — подытожил Онищенко.

Анна Попова 2 ноября глава Роспотребнадзора назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, около 90 процентов туристов, вернувшихся из заграничного отпуска на родину с COVID-19, прилетели именно оттуда. Попова отметила, что данную ситуацию «необходимо обсудить и предложить определенные меры».

Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Турцией, прерванные на фоне пандемии COVID-19, в начале августа. С 1 августа были разрешены рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью.