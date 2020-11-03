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«Берут только из-за внешности»: стюардесса развенчала нелепые мифы о профессии 

Мира Маркина 7 часов назад
Российская стюардесса Любовь в Instagram под ником @lovefaliya развенчала популярные мифы о бортпроводницах. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В первую очередь россиянка отметила, что бортпроводниц берут на работу не "только из-за внешности" (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.):

"не обязательно быть топ моделью, самое важное выглядеть опрятно и ухожено".

Далее Любовь обратила внимание на то, что далеко не каждая бортпроводница мечтает о служебном романе:

"Ни у одной стюардессы нет прямой цели выйти замуж за пилота, на земле кроме пилотов достаточно других привлекательных людей, из разных сфер деятельности, и влюбиться можно в кого угодно".

Девушка также подчеркнула, что работу бортпроводника нельзя назвать легкой. Однако, несмотря на это, у стюардесс есть время на личную жизнь:

"Лёгкой работы не бывает, в любой работе могут возникать различные трудности, просто их преодоление будет намного легче, если работа нравится.

[…].

Если захотеть, найти время можно на все, главное желание".

В завершение поста Любовь отметила, что стюардессой может стать далеко не каждая девушка, и призвала отказаться от опрометчивых суждений:

"Чтобы ей [стюардессой] стать, нужно иметь достаточный багаж знаний, большую ответственность, отличное Здоровье и многое многое другое. Не стоит недооценивать профессии, в которых вы не работаете".

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