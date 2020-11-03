Туристы РФ рассказали, где хотят встретить Новый год

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что большинство (69 процентов) из них предпочли бы находиться в путешествии. Причем две трети — за рубежом.

Столько же сказали, что во время тура хотели бы жить на природе, остальных привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера.

Почти все (94 процента) респонденты взяли бы с собой в поездку родных и друзей.

А вот обязательным атрибутом новогоднего стола, независимо от того, где проходит празднование, многие опрошенные считают икру. Ее хотят видеть в новогоднюю ночь 57 процентов респондентов, а без оливье не мыслят праздник 43 процента.