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Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год 

РИА Новости и ещё 1 19 часов назад
Туристы РФ рассказали, где хотят встретить Новый год
Фото: РИА Новости
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что большинство (69 процентов) из них предпочли бы находиться в путешествии. Причем две трети — за рубежом.
Столько же сказали, что во время тура хотели бы жить на природе, остальных привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера.
Почти все (94 процента) респонденты взяли бы с собой в поездку родных и друзей.
А вот обязательным атрибутом новогоднего стола, независимо от того, где проходит празднование, многие опрошенные считают икру. Ее хотят видеть в новогоднюю ночь 57 процентов респондентов, а без оливье не мыслят праздник 43 процента.
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