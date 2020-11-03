Женщина увлеклась секс-туризмом и поделилась опытом 

Итальянская туристка увлеклась секс-туризмом во время отпуска в Африке и поделилась своим опытом. Об этом она сообщила в беседе с The Standard.

Пережившая развод женщина в возрасте около 40 лет, которая представилась как Джилл (Jill), рассказала, что отправилась в Кению, чтобы в первую очередь позагорать, весело провести время и отдохнуть. При этом заводить какие-либо отношения с мужчинами в ее планы не входило.

«Меня воодушевил тот факт, что это же чужая страна, и поэтому я могу делать все, что угодно, и вести себя так, как никогда не осмелилась бы, находясь в Италии», — пояснила путешественница и добавила, что ощутила на африканском континенте полную свободу и возможность осуществить все свои скрытые мечты и желания.

В результате Джилл на одном из пляжей кенийского побережья познакомилась с местным жителем Карисой (Karisa). По словам женщины, в целом они «нашли общий язык», однако отношения между ними были исключительно сексуального характера — взамен мужчина получал деньги.