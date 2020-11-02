Украинец умер после душа в турецком отеле 

Украинский турист умер в номере турецкого отеля после принятия душа. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По данным портала, 54-летний Олег отдыхал с семьей в одной из гостиниц курортного города Аланья. Ему стало плохо вечером после банных процедур: выйдя из душа, мужчина пожаловался родственникам на одышку.

Близкие туриста уложили его в кровать и обратились к сотрудникам отеля. Те, в свою очередь, вызвали бригаду скорой помощи, однако мужчина умер до приезда врачей.

Теперь по факту смерти постояльца проводится расследование, устанавливается причина его смерти. Предположительно, у мужчины мог случиться сердечный приступ.