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Украинец умер после душа в турецком отеле 

Lenta.ru 17 часов назад
Украинец умер после душа в турецком отеле
Фото: Lenta.ru
Украинский турист умер в номере турецкого отеля после принятия душа. Об этом сообщает издание Hurriyet.
По данным портала, 54-летний Олег отдыхал с семьей в одной из гостиниц курортного города Аланья. Ему стало плохо вечером после банных процедур: выйдя из душа, мужчина пожаловался родственникам на одышку.
Близкие туриста уложили его в кровать и обратились к сотрудникам отеля. Те, в свою очередь, вызвали бригаду скорой помощи, однако мужчина умер до приезда врачей.
Теперь по факту смерти постояльца проводится расследование, устанавливается причина его смерти. Предположительно, у мужчины мог случиться сердечный приступ.
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