Названо лучшее время для приезда в аэропорт

Российские турагенты назвали лучшее время для приезда в аэропорт в случае полета международным рейсом. Своими рекомендациями эксперты поделились в блоге «Турагентство "Азур"» на платформе «Яндекс Дзен»

По утверждению авторов блога, лучше всего приехать в аэропорт за три часа до вылета. В таком случае пассажиры смогут попросить места рядом или в начале салона, если они не регистрировались заранее.

Кроме того, так люди минимизируют риск опоздания в случае пробок или дорожных форс-мажоров, а также длительного дополнительного досмотра или поправок документов.

«Сейчас достаточно чихнуть в аэропорту, и проверки быстро найдут вас сами. А сколько было случаев, когда авиакомпания выдавала билеты с опечатками, и люди правили их по 40 минут», — отметили в агентстве, приведя в качестве примера случай, когда авиабилет оказался оформлен на второй паспорт туриста, и ему пришлось исправлять данные в течение часа.

Также авторы блога рассказали о возможном переносе чартерных рейсов, когда самолет без предупреждения вылетает на полчаса раньше, а опоздавших отправляют на следующих рейсах той же авиакомпании.

«Каждый год у нас пять-семь туров портятся из-за опозданий, последующих невылетов и покупки новых билетов. Берегите свои туры, не дайте непредвиденным обстоятельствам их отобрать», — подытожили представители турагентства.