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Россияне назвали города, где хотели бы отдохнуть на новогодних праздниках

Авторадиоиещё 3
9 часов назад
На новогодних каникулах россияне хотели бы побывать в Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Tvil.ru.
Направления определены по данным бронирований туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года. В список не попали курорты на Черноморском и Азовском побережье России. При этом в нем указываются Егорьевск в Московской области, Кимры в Тверской области, Светлогорск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области, Владивосток в Приморском крае и Челябинск.
По данным сервиса, россияне бронируют новогодний отдых на период от двух до пяти ночей и рассчитывают потратить на проживание от 1,5 тыс. до 51,4 тыс. руб. в сутки.
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