Направления определены по данным бронирований туристами жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года. В список не попали курорты на Черноморском и Азовском побережье России. При этом в нем указываются Егорьевск в Московской области, Кимры в Тверской области, Светлогорск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области, Владивосток в Приморском крае и Челябинск.