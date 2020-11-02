Стюардесса снялась на балконе и удивила фанатов

Российская стюардесса по имени Алена, прославившаяся в социальных сетях, снялась в откровенном наряде на балконе и удивила фанатов. Серией снимков девушка поделилась в своем Instagram -аккаунте.

На кадрах бортпроводница позирует в бежевом боди, которое полностью обнажает ее ноги, облокотившись на перила. При этом образ сотрудницы авиакомпании дополнен белыми ботинками и ярким макияжем.

@alenastewardess

Под публикацией стюардесса порассуждала о жизненных ценностях.

«В твоей жизни всегда будут люди, которые захотят вставить побольше палок в твои колеса. Но ты, пожалуйста, не слушай их. Они слабые, ты — нет. Делай то, что тебе нравится, несмотря ни на что. Пробуй новое. Не получилось с первого раза, пробуй еще. И еще», — призвала девушка.

Поклонники пришли в восторг от ее слов и фотографий.