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Cтюардесса назвала лайфхаки в аэропорту 

Lenta.ru 5 часов назад
Cтюардесса назвала лайфхаки в аэропорту
Фото: Lenta.ru
Российская стюардесса раскрыла самые полезные лайфхаки для пассажиров в аэропорту. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.
Во-первых, она посоветовала путешественникам по возможности проходить процедуру регистрации на рейс онлайн, чтобы, например, если у туриста нет багажа, ему не пришлось тратить время в очереди. В случае же, если туристу необходимо сдать чемодан, он может встать ближе к стойкам бизнес-класса, так как они иногда также обслуживают пассажиров эконом-класса.
Сотрудница авиакомпании обратила внимание и на то, что в процессе предполетного досмотра, как правило, ленты по левой стороне менее загружены — «все правши инстинктивно кладут вещи справа», уточнила автор поста.

«Всю важную информацию лучше сохранить на смартфон, а не надеяться на интернет. А лучше всего — распечатать (так делает не только ваша бабушка)», — подчеркнула бортпроводница, также посоветовав брать с собой в самолет тройник, так как все розетки на борту могут быть заняты.

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