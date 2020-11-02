Cтюардесса назвала лайфхаки в аэропорту 

Российская стюардесса раскрыла самые полезные лайфхаки для пассажиров в аэропорту. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram

Во-первых, она посоветовала путешественникам по возможности проходить процедуру регистрации на рейс онлайн, чтобы, например, если у туриста нет багажа, ему не пришлось тратить время в очереди. В случае же, если туристу необходимо сдать чемодан, он может встать ближе к стойкам бизнес-класса, так как они иногда также обслуживают пассажиров эконом-класса.

Сотрудница авиакомпании обратила внимание и на то, что в процессе предполетного досмотра, как правило, ленты по левой стороне менее загружены — «все правши инстинктивно кладут вещи справа», уточнила автор поста.