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Названа главная ошибка авиапассажиров с ручной кладью 

Мир24 13 часов назад
Названа главная ошибка авиапассажиров с ручной кладью
Фото: Мир24
Некоторые путешественники, желающие сэкономить, выбирают авиабилеты, в которых не предусмотрен провоз багажа. Однако ручная кладь не всегда может поместиться в установленные авиакомпанией размеры. Как это исправить, рассказал Express.
Перевозите ручную кладь не в жестком чемодане, а в мягкой сумке. Это поможет избежать неприятностей, если вдруг ваш любимый чемодан не сможет не вписаться в мерный лоток. У авиакомпаний разные требования к ручной клади, иногда разница в несколько сантиметров может стоить дополнительных денег.
Опытные путешественники делятся еще одной хитростью: верхняя одежда, как правило, не ограничивается нормами провоза. Можно что-то переложить из сумки в карманы. Это позволит уменьшить ее вес или размеры.
Ранее россияне назвали главные проблемы при контроле в аэропорту. Для большинства туристов это досмотр личных вещей в аэропорту. Многие с трудом проходили эту процедуру из-за определенных предметов в чемоданах.
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