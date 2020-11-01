Названа главная ошибка авиапассажиров с ручной кладью 

Некоторые путешественники, желающие сэкономить, выбирают авиабилеты, в которых не предусмотрен провоз багажа. Однако ручная кладь не всегда может поместиться в установленные авиакомпанией размеры. Как это исправить, рассказал Express.

Перевозите ручную кладь не в жестком чемодане, а в мягкой сумке. Это поможет избежать неприятностей, если вдруг ваш любимый чемодан не сможет не вписаться в мерный лоток. У авиакомпаний разные требования к ручной клади, иногда разница в несколько сантиметров может стоить дополнительных денег.

Опытные путешественники делятся еще одной хитростью: верхняя одежда, как правило, не ограничивается нормами провоза. Можно что-то переложить из сумки в карманы. Это позволит уменьшить ее вес или размеры.