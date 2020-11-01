Названы самые выгодные направления для путешествий

Кроме того, в рейтинг попала столица Малайзии Куала-Лумпур и индонезийский курорт Бали, средняя стоимость проживания в которых оказалась одинаковой — 35,4 доллара за ночь. Далее последовал Бангкок (43,5 доллара) и Санкт-Петербург (43,5 доллара).
Вдобавок, эксперты отметили, что пандемия повлияла и на дорогостоящие направления, однако их высокие цены уменьшились несильно. На первом месте по дороговизне проживания оказался Цюрих, Швейцария, — 246,8 доллара за ночь в гостинице, а на втором и на третьем — крупные города США, а именно Лос-Анджелес (237,4 доллара за ночь) и Нью-Йорк (231,5 доллара).