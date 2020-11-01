Названы самые выгодные направления для путешествий

Эксперты в туристической отрасли предсказали снижение цен на проживание в отелях в 2021 году на 17 процентов и назвали самые выгодные направления для поездок после пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал «Турпром» со ссылкой на данные туроператора DER Touristik.

Так, наиболее подешевевшим в плане отдыха местом, по словам аналитиков, оказался остров Пхукет Таиланде — средняя цена на номер составит 29,4 доллара. Вслед за ним специалисты отметили Дели, где проживание обойдется в среднем в 34 доллара за ночь.

Кроме того, в рейтинг попала столица Малайзии Куала-Лумпур и индонезийский курорт Бали, средняя стоимость проживания в которых оказалась одинаковой — 35,4 доллара за ночь. Далее последовал Бангкок (43,5 доллара) и Санкт-Петербург (43,5 доллара).