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Эксперты раскрыли причины для ареста авиапассажира 

РИА Новости и ещё 2 1 ноября 2020
Эксперты раскрыли причины для ареста авиапассажира
Фото: РИА Новости
Эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира, сообщает Express.
Бортпроводник, не назвавший своего имени, рассказал, каким требованиям членов экипажа пассажиры должны подчиняться. К примеру, стюардесса вправе запретить поход в туалет, если на табло светится: "Пристегните ремни".

"Даже если самолет не находится в зоне турбулентности, но надпись светится, пассажир не имеет права встать и воспользоваться туалетом. Он — взрослый человек и может продержаться пять минут", — объясняет стюарт.

Неподчинение приказам экипажа может иметь крайне негативные последствия для путешественников.

"Я видел, как пассажир сломал позвоночник из-за того, что он не следовал инструкциям стюардесс и отказался застегнуть ремень, когда самолет попал в зону турбулентности", — говорит сотрудник авиакомпании.

На форуме рассказали, что обычно стюардессы стараются смягчить конфликтную ситуацию — их этому обучают. Но иногда нарушителю приходится угрожать.
По словам юриста Роберта Чарльза Ли, права членов экипажа прописаны в ряде конвенций и соглашений. В частности, капитан воздушного судна может арестовать пассажира за нарушение правил или закона. Бортпроводники вправе без согласия путешественника менять положение пассажирского сиденья, закрывать жалюзи на окнах, убрать столики, ручную кладь или застегнуть ремень безопасности. И, кстати, они не обязаны размещать ручную кладь на полках. А еще — они могут принимать превентивные меры, например, связать дебошира, если его поведение угрожает безопасности полета.
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