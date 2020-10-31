Греция решила ввести частичный локдаун 

Власти Греции решили ввести в стране с 3 ноября частичный локдаун — на месяц закрываются места общественного питания, музеи и театры. Об этом сообщает Reuters.

«Новые правила, которые вступают в силу в 6 утра во вторник, сосредоточены на двух сферах, способствующих передаче вируса — развлечениях и перемещении граждан», — сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

При этом он отметил, что работу промышленного сектора экономики, розничной торговли и школ прекращать не будут.

В первую волну коронавируса Греция была в числе самых успешно боровшихся с эпидемией коронавируса стран из-за следования властей советам экспертов и солидарности народа. По данным на 31 октября, в Греции заразились коронавирусом 37 тысяч человек, 620 погибли, еще 1347 — вылечились. Это значительно меньше, чем в Италии (648 тысяч зараженных, 38 тысяч погибших).

По последним данным, в мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли почти 2 миллиона человек, выявлено почти 46 миллионов случаев заражения, из них 30 миллионов закончились выздоровлением пациента.