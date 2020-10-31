Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Эксперты рассказали, как изменилась стоимость путешествий в ноябре 

РИА Новости 31 октября 2020
Как изменилась стоимость путешествий в ноябре
Фото: РИА Новости
Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в ноябре за год снизился на 38 процентов, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов на последний осенний месяц и выяснили, что в среднем стоимость внутреннего перелета подешевела с 7,8 до 4,4 тысячи рублей.
Сильнее всего — вполовину уменьшились цены на авиабилеты из Тюмени и Волгограда. Примерно на 40 процентов стала ниже стоимость путешествий из Челябинска, Калининграда и Воронежа.
Лишь в двух городах было зафиксировано повышение цен: билеты из Красноярска подорожали на два процента, а из Самары — на целых 13 процентов.
Доля бронирований внутри России в последний месяц осени составила 98 процентов, за границу летит только два процента туристов.
Самые популярные направления вылета в ноябре — Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.
Видео дня. Город, где все жители живут в одной многоэтажке
Последние новости
Умер актер Шон Коннери Умер актер Шон Коннери Простой способ определить зараженного коронавирусом Простой способ определить зараженного коронавирусом Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
03:35
5 заброшенных мест, от которых становится не по себе
Новости путешествий
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
09:43
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
Новости путешествий
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
09:17
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
Новости путешествий
Названы страны с самыми красивыми девушками
10:01
Названы страны с самыми красивыми девушками
Новости путешествий
Странные полумистические дыры на Земле
07:17
Странные полумистические дыры на Земле
Новости путешествий
Где нужно искать Атлантиду
06:09
Где нужно искать Атлантиду
Новости путешествий
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
10:20
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение