Как изменилась стоимость путешествий в ноябре

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России с вылетом в ноябре за год снизился на 38 процентов, сообщает Biletix.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов на последний осенний месяц и выяснили, что в среднем стоимость внутреннего перелета подешевела с 7,8 до 4,4 тысячи рублей.

Сильнее всего — вполовину уменьшились цены на авиабилеты из Тюмени и Волгограда. Примерно на 40 процентов стала ниже стоимость путешествий из Челябинска, Калининграда и Воронежа.

Лишь в двух городах было зафиксировано повышение цен: билеты из Красноярска подорожали на два процента, а из Самары — на целых 13 процентов.

Доля бронирований внутри России в последний месяц осени составила 98 процентов, за границу летит только два процента туристов.

Самые популярные направления вылета в ноябре — Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.