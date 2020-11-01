Россия возобновила авиасообщение с Японией 

Россия с ноября возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Японией.
Как поясняли в оперативном штабе, решение принято на основе принципов взаимности и исходя из озвученных ранее критериев: для возобновления полетов число новых случаев COVID-19 в течение 14 дней не должно превышать 40 на 100 тысяч населения, прирост числа заболевших не должен превышать одного процента за две недели, а коэффициент распространения коронавируса за семь дней не может быть более единицы.
Авиакомпании смогут выполнять в неделю три рейса в Японию (два рейса Москва—Токио и один рейс Владивосток—Токио). "Аэрофлот" планирует с 5 ноября полеты из Москвы в Токио. Рейсы на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем — дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно — по субботам и воскресеньям). Рейсы Владивосток-Токио будет выполнять "дочка" "Аэрофлота" — "Аврора".
С начала пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Начиная с лета полеты в некоторые страны возобновились — в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и ряд других государств.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.