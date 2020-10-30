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Российская стюардесса назвала главные ошибки пассажиров самолета 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская бортпроводница назвала пять главных ошибок пассажиров во время полета. Стюардесса перечислила их в видеоролике на своей странице в TikTok.
В первую очередь девушка посоветовала не путешествовать на голодный желудок, поскольку «не все авиакомпании предоставляют питание на борту» — лучше плотно поесть перед вылетом, а также пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
Кроме того, стюардесса призвала принимать таблетки от укачивания не во время полета, а за час до него, и минимизировать потребление газированной воды, которая «провоцирует сильное вздутие и дискомфорт».

«Самая распространенная ошибка — пить много алкоголя. В воздухе организм гораздо больше поддается его влиянию, чем на земле, потому вы можете просто не рассчитать норму, и вам станет плохо»,

— подытожила бортпроводница.
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