Российская бортпроводница назвала пять главных ошибок пассажиров во время полета. Стюардесса перечислила их в видеоролике на своей странице в TikTok

В первую очередь девушка посоветовала не путешествовать на голодный желудок, поскольку «не все авиакомпании предоставляют питание на борту» — лучше плотно поесть перед вылетом, а также пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Кроме того, стюардесса призвала принимать таблетки от укачивания не во время полета, а за час до него, и минимизировать потребление газированной воды, которая «провоцирует сильное вздутие и дискомфорт».

«Самая распространенная ошибка — пить много алкоголя. В воздухе организм гораздо больше поддается его влиянию, чем на земле, потому вы можете просто не рассчитать норму, и вам станет плохо»,

— подытожила бортпроводница.