Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶

Раскрыто содержимое сумки бортпроводника 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыто содержимое сумки бортпроводника
Фото: Depositphotos
Российская стюардесса раскрыла содержимое сумки, которую члены экипажа, как правило, берут с собой в путешествие. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram.
В первую очередь, по словам девушки, особое внимание следует уделить перечню необходимых документов — в ее собственный список, в частности, входят паспорта, ID-карта, свидетельство бортпроводника и приложение к нему, медицинская книжка и карточка врачебно-летной экспертной комиссии.
Помимо этого, для работы стюардессе необходимо взять с собой на борт светоотражающий жилет, фартук, счетчик для подсчета пассажиров и ручку для заполнения документов.
Кроме того, среди личных вещей, которые члены летного состава упаковывают в сумку, числятся запасные колготки, увлажняющий крем, антисептик, средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), расческа, лак для волос, косметичка и капли для глаз. Более того, для отдыха они могут взять в самолет книги и наушники.
Автор поста также посоветовала подписчикам составлять список необходимых вещей за несколько дней до поездки, «чтобы лишний раз не трепать себе нервы» по поводу забытых предметов.
Видео дня. Названы страны с самыми красивыми девушками
Последние новости
«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group «Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group Путин признал проблему с производством вакцины от коронавируса Путин признал проблему с производством вакцины от коронавируса Макрон приказал вывести войска на улицы Франции Макрон приказал вывести войска на улицы Франции
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стюардесса рассказала правду о пепельницах на борту
Стюардесса рассказала правду о пепельницах на борту
Что знают люди, выбирающие «боковушку» у туалета
Что знают люди, выбирающие «боковушку» у туалета
Раскрыт секрет пепельниц в самолете
Раскрыт секрет пепельниц в самолете
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
09:43
Город, где все жители живут в одной многоэтажке
Новости путешествий
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
09:17
Город, где пожар не могут потушить уже 60 лет
Новости путешествий
Названы страны с самыми красивыми девушками
10:01
Названы страны с самыми красивыми девушками
Новости путешествий
Странные полумистические дыры на Земле
07:17
Странные полумистические дыры на Земле
Новости путешествий
Где нужно искать Атлантиду
06:09
Где нужно искать Атлантиду
Новости путешествий
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
10:20
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
Новости путешествий
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
06:38
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Новости путешествий Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение