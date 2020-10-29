Раскрыто содержимое сумки бортпроводника 

Российская стюардесса раскрыла содержимое сумки, которую члены экипажа, как правило, берут с собой в путешествие. Соответствующей информацией она поделилась на своей странице в Instagram

В первую очередь, по словам девушки, особое внимание следует уделить перечню необходимых документов — в ее собственный список, в частности, входят паспорта, ID-карта, свидетельство бортпроводника и приложение к нему, медицинская книжка и карточка врачебно-летной экспертной комиссии.

Помимо этого, для работы стюардессе необходимо взять с собой на борт светоотражающий жилет, фартук, счетчик для подсчета пассажиров и ручку для заполнения документов.

Кроме того, среди личных вещей, которые члены летного состава упаковывают в сумку, числятся запасные колготки, увлажняющий крем, антисептик, средства индивидуальной защиты (маска и перчатки), расческа, лак для волос, косметичка и капли для глаз. Более того, для отдыха они могут взять в самолет книги и наушники.

Автор поста также посоветовала подписчикам составлять список необходимых вещей за несколько дней до поездки, «чтобы лишний раз не трепать себе нервы» по поводу забытых предметов.