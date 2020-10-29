Россиянка назвала «три удивительных вещи» в Крыму 

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Россиянка, отдохнувшая в Крыму, назвала три вещи, которые ее приятно удивили на курортах полуострова. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге «Записки путешественницы» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь путешественницу поразило чистое и теплое море в Евпатории:

«Я глазам не поверила, когда его увидела. Это в России? Мы невольно сравнили его с морем, в котором купались на испанской Майорке, один в один!»

Она также обратила внимание на крымскую природу:

«Совершенно сумасшедшие виды с мыса Капчик, Фиолент и Меганом, просто какая-то нереальная скала на тропе Голицина, в Балаклаве».

А третьим пунктом туристка выделила дороги: по словам путешественницы, плохие участки остались только на самом западе полуострова — в Оленевке и Черноморском: